Умерла звезда фильма "Девчата"

Народная артистка СССР, звезда фильма «Девчата» Инна Макарова скончалась на 94 году жизни, пишут российские СМИ.

Смерть актрисы подтвердила ее дочь Наталья Бондарчук. Ранее она рассказывала, что Макарова начала терять память и «видеть всех людей, которые уже ушли».

Бондарчук отметила, что о дате и месте прощания будет известно позже.

Инна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайга. В 1943 году она поступила во ВГИК, где познакомилась с будущим мужем — режиссером Сергеем Бондарчуком. С 1948 года начала работать в Театре-студии киноактера. Макарова была лауреатом Сталинской премии I степени и заслуженной артисткой РСФСР.

В 1973 году Макарова второй раз вышла замуж за хирурга Михаила Перельмана.

Актриса также известна по ролям в картинах «Высота», «Женитьба Бальзаминова», «Неисправимый лгун», «Дело Румянцева», «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек».