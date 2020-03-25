У наследника британского престола принца Чарльза обнаружен коронавирус, сообщают представители королевской семьи.

«У него обнаружены легкие симптомы, но его здоровье остается хорошим, в течение последних нескольких дней он работает из дома, как обычно», — цитирует заявление представителей принца Чарльза русская служба Би-би-си.

При этом жена принца Камилла, герцогиня Корнуольская, также была проверена на коронавирус, но заболевание у нее не найдено.

Принц Чарльз и его супруга находятся в самоизоляции в замке Балморал в Шотландии.

В заявлении представителей наследника престола также сказано: «От кого именно Принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности».

Принц Чарльз, сын королевы Елизаветы II, — первый в очереди на британский престол. Ему 71 год.