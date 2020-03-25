Курьеров с биоматериалом будут принимать из двух областей: Могилевской и Витебской. Материалы жителей других регионов по-прежнему проверяют в Минске.

Тесты на коронавирус COVID-19 начали делать в Могилевском центре гигиены и эпидемиологии, рассказали в среду в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает Sputnik.

С момента появления в Беларуси коронавируса нового типа анализы на него проводили только в Минске: биоматериалы в столицу свозили со всей страны.

Теперь провести исследование могут в еще одной лаборатории — Могилевского центра гигиены и эпидемиологии. Принимать курьеров с биоматериалом здесь будут из Могилевской и Витебской областей, в сутки возможно проведение более двух сотен тестов.

«На базе нашей лаборатории более 20 лет существует национальный центр по гриппу и другим острым респираторным инфекциям. Это значит, что мы входим в систему глобального наблюдения за гриппом и респираторными инфекциями. В мировом масштабе мы работаем по одним и тем же стандартам», — рассказала заведующая могилевской лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.

Специалисты центра, по ее словам, проходят обучение в ведущих центрах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе и по молекулярной диагностике по проведению эпистемологического надзора за респираторными инфекциями. «Это позволяет иметь определенный опыт, базу, которая позволяет своевременно реагировать, проводить диагностику на новые возникающие инфекции», — добавила Шмелева.