Белорусский рубль подорожал к корзине валют на 0,07% за счёт ослабления доллара и евро. Российский рубль продолжил укрепляться.

С начала текущей недели стоимость валютной корзины выросла на 1,16%, а с начала марта на 6,63%.

Курс доллара снизился на 0,0133 BYN до 2,5867 BYN/USD. Доллар дешевеет уже второй день. До этого было шесть дней непрерывного роста, за время которых американец шесть раз обновил исторический максимум и подскочил в цене почти на 30 копеек.

Курс евро упал сразу на 0,0211 BYN до 2,7963 BYN/EUR. Стоимость евро снижается, как стоимость доллара, уже второй день, но с начала марта евровалюта подорожала почти на 33 копейки.

Курс российского рубля вырос на 0,0147 BYN до 3,3143 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 19 дней.

Российский рубль пока находится ниже уровня начала месяца на 2,6 копейки.