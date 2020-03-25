Трансляция обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с распространения коронавируса состоится около 15:00 по московскому времени.

Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отменил рабочую поездку Санкт-Петербург, чтобы обратиться к россиянам.

Песков отметил, что потребность в этом возникла после серии совещаний по эпидемиологической ситуации и «непростой мировой экономической ситуации», которые состоялись накануне.

24 марта Путин также посетил ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют заразившихся коронавирусом или с подозрением на него.

По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в столице.