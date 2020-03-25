Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты из-за коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам, сообщает Росбалт.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», — сказал Путин.

Он призвал проявить ответственность и дисциплину, «не надеяться на авось» и следовать рекомендациям по предотвращению нового типа инфекции.

«Самое безопасное сейчас побыть дома», — отметил глава государства.

Кроме того, он объявил о переносе общероссийского голосования по поправкам к Конституции на более позднюю дату.

«Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — отметил он.

Ранее Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. На общероссийское голосование выносится один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». При этом он уточнял, что голосование может быть перенесено из-за коронавируса.