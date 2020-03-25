Пандемия грозит белорусской экономике обвалом, безработицей и социальными бедствиями, предупреждают экономисты. Кому из белорусских граждан всерьез стоит опасаться осуществления темных пророчеств?

Коронавирус, падение цен на нефть, схлопывание рынков сбыта, нереформированная белорусская экономика – снежные комки проблем объединяются в лавину, грозящую поглотить нашу страну. В неизбежности наступления кризиса в Беларуси уверены и независимые экономисты, и даже президент, споры идут лишь о его масштабе. Самый пессимистичный из озвученных сценариев предполагает падение ВВП на 10% и более.

Как эти прогнозы касаются простых граждан и по ком из них кризис ударит сильнее?

Для ответа на вопрос стоит обратиться к прошлым кризисам, из которых наши граждане выходили с осложнениями разной степени тяжести.

Как белорусы переживали прошлые кризисы

Экономист исследовательского центра ИМП Глеб Шиманович объяснил «Ежедневнику», что в общую группу можно объединить старые кризисы, начиная с 2011-12 годов и дальше в глубь истории независимой Беларуси. Эти кризисы были вызваны шоками, главными из которых являлись действия экономических властей. Попытки залить проблемы деньгами оборачивались обесцениванием рубля и инфляцией.

«От этих шоков страдали в первую очередь обеспеченные слои населения, средний класс, чье потребление было ориентированно на импорт», — подчеркнул Глеб Шиманович.

После кризиса 2011 года экономическая политика изменилась в сторону более сбалансированной. Шоки, провоцирующие кризисы, исчезли, тем не менее страна вскоре снова столкнулась с рецессией.

«Кризис 2015-16 годов был уже другой, структурный. Он сопровождался падением занятости и заработной платы. От него пострадали в первую очередь слои населения с низким доходом», — отметил экономист.

Это люди с невысоким образованием, числившиеся на низкооплачиваемой работе, а также частично занятые и самозанятые. Из-за проседания сектора промышленности и строительства многие из них потеряли работу или часть зарплаты в реальном выражении. Сильнее всего рецессия ударила по жителям малых городов и сельской местности. При этом беднейшие 10% населения кризиса особо не почувствовали, так как ситуация на рынке труда их не касается. Они ориентированы не на доходы от занятости, а на субсидии от государства.

Не почувствовали кризиса также 10% населения с самыми высокими доходами. По итогам рецессии их ресурсы значительно не изменились.

Коронавирус может спровоцировать структурный спад

Начало новому кризису положили внешние шоки: пандемия и проблемы на нефтяном рынке. «Если стране удастся преодолеть эти шоки и падение экономики быстро закончится, то такой кризис будет иметь характер скорее старых «шоковых» кризисов. В этом случае пострадает средний класс, а также работники сферы услуг, по которой сильнее всего бьют экономические последствия коронавируса», — считает эксперт.

Если же кризис затянется, он приобретет структурный характер. Тогда задеты будут бедные слои населения. Опять же, это не касается самых беднейших, а также нетрудоспособных. Государство даже в сложное время будет выделять деньги на пособия детям и пенсии.

Хуже всего придется самой незащищенной группе – безработным, в полку которых сильно прибудет.

«Частный сектор сегодня гибко ведет себя на рынке труда и отвечает на экономические шоки сокращением занятых», — отмечает представитель ИПМ.

Государственный же сокращается вне зависимости от кризисов. А значит, потерявшим работу будет сложно ее вновь найти. Поэтому экономисты настаивают на необходимости вводить пособие по безработице прямо сейчас.

А богатые будут плакать?

Мы выяснили, что небогатые, скорее всего, станут бедными. А вот что ждет богатейшую верхушку общества, Глеб Шиманович прогнозировать не берется. Топ-менеджеры, вероятно, пострадают в зависимости от сектора. А как будут чувствовать себя самые высокооплачиваемые специалисты информационной и финансовой сфер, зависит от ситуации на глобальном рынке.