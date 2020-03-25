Могилевчане запустили сайт с антивирусной картой страны, на которой каждый может отметить свое местоположение или адрес тех, кто нуждается в помощи.

Ядома.бел — это карта, где все желающие могут заявить о своей самоизоляции на время карантина. Это сделано для того, чтобы другие видели, что они не одни. На создание такого ресурса Антона Турко и Сергея Пехтерева вдохновило движение #stayhome, к которому присоединяется все больше белорусов.

Создатели реализовали возможности чат-бота Телеграмм, который позволяет посредством GPS координат отправлять геолокацию.

На ресурсе отметились более 2100 человек. Наибольшей популярностью карта пользуется в белорусской столице, Могилеве и Витебске.