Министерство здравоохранения открыло благотворительный счет для помощи медучреждениям на фоне коронавируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

В пресс-службе отметили, что Минздрав в эти дни получает много обращений от физических и юридических лиц, а также ИП с инициативой оказания безвозмездной помощи. В ведомстве приняли решение открыть благотворительный счет для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействия охране здоровья населения.

Поступившие на счет средства будут распределять в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения.

«Мы приветствуем поддержку общества и сможем использовать благотворительную помощь для закупки оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным», — отметили в Минздраве.