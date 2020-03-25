Минобразования не видит необходимости вводить карантин в университетах и ссузах из-за Covid-19, заявил начальник главного управления профессионального образования министерства Сергей Касперович в ходе стрима для студентов в среду.

«На сегодняшний день вопрос о введении карантина в университетах, колледжах, других учреждениях образования министерство образования, с учетом той информации, которую мы имеем от министерства здравоохранения, с учетом мониторинга ситуации, считает нецелесообразным», — сказал Касперович.

По его утверждению, «весь комплекс действий, который направлен на профилактику, на минимизацию контактов в системе образования, проведен». «Начиная от отмены и перенесения на более поздние сроки массовых мероприятий, корректировки графиков учебных занятий в течение дня и учебной недели», — заметил Касперович.

Министр здравоохранения Владимир Караник в свою очередь заявил и о нецелесообразности перевода на дистанционное обучение, приведя в пример не совсем позитивный опыт БНТУ, где был выявлен первый случай заболевания COVID-19 у студента-иранца. Он напомнил, что тогда студентам было предложено остаться в местах проживание и обучаться дистанционно, не покидая город Минск.

«Что мы в итоге получили? Порядка 600, если не больше, студентов БНТУ в тот же день уехали по городам и весям (…) Поехали к своим бабушкам и дедушкам, то есть делали диаметрально противоположное от того, что требовалось делать», — заметил глава Минздрава.

«Мы в течение суток еще передавали информацию в органы здравоохранения (по регионам – ИФ) о том, кто из студентов прибыл к ним на территорию, чтобы они были взяты под контроль», — заметил Караник. В результате, «больше 100 человек были госпитализированы в разные лечебные учреждения республики в связи с признаками респираторной вирусной инфекции, ни в одном случае коронавирус не подтвердился», продолжил он.

Караник обратил внимание, что республиканская лаборатория находится Минске, «и если будут какие-то признаки вирусной инфекции, у вас возьмут тест и вы достаточно быстро получите результат». «Если вы уедете за пределы Минска, то у нас будут дополнительные проблемы, связанные с транспортировкой материала, ожидания ответа», — заметил министр, поясняя нецелесообразность отъезда студентов из столицы.