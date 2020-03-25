25 марта китайские власти снимают режим карантина с провинции Хубэй, который действовал в течение последних двух месяцев из-за эпидемии коронавируса, передает ТАСС.

За последние дни в Хубэе почти не было зафиксировано новых случаев заражения.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что в связи со снижением рисков распространения инфекции в стране будет полностью восстановлено транспортное сообщение.

За сутки в Китае умерли четыре человека, зафиксировано 47 завозных случаев заражения коронавирусом. Общее число приезжих с выявленным заболеванием в стране выросло до 474.

Число инфицированных с момента вспышки заболевания в стране превысило 81,2 тыс. человек, из них выздоровели более 73,7 тыс., умерли 3,3 тыс. человек. В медучреждениях остаются 4,3 тыс. человек, из них 1,4 тыс. находятся в тяжелом состоянии.