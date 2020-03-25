Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте лиги.

В заявлении говорится, что КХЛ «разработала множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле». Все они оказались невыполнимыми.

Если бы чемпионат продолжили летом, то игрокам пришлось бы менять «привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки». При этом Лига вынуждена была бы перенести начало сезона «на критично позднюю дату» и сокращать количество игр в чемпионате.

«Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Все это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа», − говорится в заявлении КХЛ.

Места по итогам чемпионата 2019/2020 распределят в ближайшее время. Но главный трофей Лиги − кубок Гагарина − в этом сезоне никто не получит.

Данные по чемпионату Молодежной хоккейной Лиги пообещали сообщить отдельно.

17 марта КХЛ приостановила сезон на неделю. За пару дней до этого казахстанский клуб «Барыс» и финский «Йокерит» отказались от участия в плей-офф КХЛ из-за COVID-19.