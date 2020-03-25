На заседании 25 марта Кабмин Украины из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Он продлится до 24 апреля, пишет gordonua.com.

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал в Telegram инфографику с объяснением, что это означает.

В ней сказано, что чрезвычайная ситуация – это специальный временный правовой режим, который возникает в связи с нарушениями нормальных условий жизни и деятельности людей из-за аварии, катастрофы, стихийного бедствия или эпидемии. Во время режима чрезвычайной ситуации будут усиленно работать службы гражданской защиты.

«Чрезвычайная ситуация не предусматривает вмешательство государства в управление частными компаниями или ограничения прав и свобод украинцев», – сказано в инфографике. В Кабмине подчеркнули, что режим чрезвычайной ситуации – это не чрезвычайное положение.

По состоянию в 25 марта в Украине коронавирус обнаружили у 113 человек, из них четверо умерли, один выздоровел.