Белорусский разработчик и издатель мобильных игр и приложений игр Gismart предложил жителям страны бесплатно пользоваться контентом приложения Music Zen на время пандемии коронавируса.

Это приложение предназначено для укрепления психического здоровья и снятия стресса. В нем собраны медитации, упражнения для дыхательной гимнастики, расслабляющая музыка, игры для релаксации, аудиорассказы на ночь и другие инструменты для борьбы со стрессом.

Приложение персонализирует контент и ежедневно отправляет пользователю подборку для гармонизации эмоционального состояния в зависимости от настроения и типа восприятия человека.

Весь контент станет абсолютно бесплатным для белорусов. Таким образом компания хочет поддержать людей, находящихся в напряженном эмоциональном состоянии из-за пандемии коронавируса.

В ближайших планах у Gismart сделать приложение бесплатным не только для Беларуси, но и для всех стран мира. Предложение будет действительно как минимум до конца мая, пояснила компания в пресс-релизе.