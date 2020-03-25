Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло с 81 до 86 человек, следует из данных министерства здравоохранения, опубликованных в среду.

«На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов», — говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом, общее число зараженных новым коронавирусом составило 86 человек.

По информации ведомства, ещё по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.