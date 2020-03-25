Белорусский государственный цирк отменяет все представления на 28 и 29 марта, а также завершает программу «Водная феерия. Фэнтези парк», такая информация размещена на сайте Белгосцирка.

Программа «Водная феерия. Фэнтези парк» завершит свою работу 29 марта. Также будут отменены представления 28 марта в 11.00 и 19.00, а также 29 марта в 11.00.

Все билеты на отмененные представления можно будет вернуть в кассах цирка с возмещением их полной стоимости. Всю необходимую информацию можно узнать на сайте цирка и в социальных сетях, сообщает администрация.