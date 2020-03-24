Двадцать человек, у которых подозревают наличие коронавируса, поместили в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, их состояние оценивается как условно тяжелое. Об этом рассказал директор института Сергей Петриков 24 марта.

Среди 20 пациентов двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Это действительно тяжелые формы, которые требуют определенной терапии, искусственной вентиляции и всех других мер реанимационного обеспечения», — цитирует Петрикова «РИА Новости».

По его словам, средний возраст пациентов — около 40 лет.

За последние сутки в 14 регионах России зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. Таким образом, число инфицированных выросло до 495. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба во вторник, 24 марта, пишут «Известия».

Большинство новых заболевших (28) находятся в Москве. Далее следуют Санкт-Петербург (пять случаев), Воронежская и Свердловская области (по четыре случая), Башкирия (три случая), Приморский край, Липецкая, Орловская и Ленинградская области (по два случая), а также Чечня, Татарстан, Калужская, Волгоградская и Самарская области (по одному случаю на каждый регион).

Для предотвращения распространения инфекции на территории России власти страны ввели экстренные меры, в частности, ограничив авиасообщение со всеми государствами мира. Мера не затрагивает полеты из Москвы в иностранные столицы. Также временно прекращена выдача виз иностранцам, ограничен въезд в страну для них.

Кроме того, в российских регионах России действует режим повышенной готовности. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер.

По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 391 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тыс.