В Минске с 11 мая 2020 года начнут отключать горячую воду. В секторе идеологической работы и общественных связей РУП «Минскэнерго» рассказали, что в столице начнется первый этап отключений горячего водоснабжения.

На предприятии уточнили: «В настоящее время составляется подробный график отключений, он будет представлен потребителю за 1 месяц до начала работ».

В столице в нынешнем году запланирован ремонт нескольких участков магистральных сетей, среди которых транзитная магистраль №41, связывающая ТЭЦ-4 и пиковые водогрейные котельные протяженностью более 3 километров со значительным диаметром — 1,2 метра. По линии капстроительства на данном объекте будет предварительно задействовано 4 подрядных организации.

Также планируется реконструкция тепловой магистрали №58, которая запитывает и связывает микрорайон Уручье. Реконструкция будет производиться в районе Национальной библиотеки.

В РУП «Минскэнерго» добавили: «Сроки отключения горячей воды будут сокращены при успешном проведении испытаний тепловых сетей».