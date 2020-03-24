Причину эвакуации спасатели и правоохранители на данный момент не сообщили. Возможно, речь может идти о сообщении о минировании.

Торговый центр Dana Mall эвакуируют в Минске, сообщили во вторник Sputnik посетители ТЦ.

Информация об эвакуации одного из крупнейших торговых центров Минска появилась около 11 утра во вторник.

«Выехали по инструкции взаимодействия с ГУВД», – рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Причина эвакуации пока не называется. Обычно подобное происходит после сообщений о минировании – напомним, в 2019 году минские ТЦ пережили целую «волну» ложных сообщений об опасности, поступавших из-за рубежа.

Как позже сообщили правоохранительные органы, милицией было получено письмо с сообщением об опасности. Специалисты уже работают на месте.