Российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками мыслями о карантине и своей артистической судьбе. Из-за отмены массовых мероприятий актеры, певцы, музыканты замораживают гастроли, переносят съемки и концерты. А это их хлеб. Как же быть теперь им всем в статусе «временно безработный» на неопределенный срок?!

«…отменились поездки, концерты, съемки, спектакли, гастроли на неопределенное время… никто не понимает «на когда» уже можно что-то планировать, ведь наша артистическая жизнь распланирована на год вперед… а тут все планы рухнули!» – написал Лазарев в Instagram.

При этом певец отметил, что «здоровье превыше всего», и признался, что ему хочется, «чтобы этот фильм-блокбастер уже закончился».

В следующем посте Лазарев поместил свое преображенное карантином и фотошопом фото и подписал: «После карантина»

Напомним, аккаунт Сергея Лазарева в январе поразил поклонников массовыми отписками. Артист внезапно отписался от друзей, знакомых и просто интересных страниц и закрыл комментарии. По его словам, так он боролся с культом лайков.