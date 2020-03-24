Россия предоставила Беларуси список из порядка 3 тыс. человек для формирования общей базы невыездных граждан, заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

«Мы получили из Российской Федерации отдельный список, в отношении тех лиц, право на выезд которых из РФ ограничено. Интегрируем свои сведения с российскими банками данных, и, соответственно, начали выгрузку сведений в РФ. С их стороны (невыездных граждан — ИФ) немного – в отношении около 3 тыс. мы получили пока сведения», — сказал Бегун журналистам во вторник в Минске.

Представитель МВД напомнил, что Беларуси и РФ планировали запустить базу невыездных с 1 апреля, однако для запуска совместной базы сторонами еще не урегулированы отдельные технические моменты, и над этим сейчас ведется работа.

Ранее Минск и Москва планировали запустить общую базу невыездных с 1 марта.