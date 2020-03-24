Правительство Польши до 11 апреля ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса, сообщает Радио Польша.

Об этом сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовский: «С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин».

Не запрещены индивидуальные выгулы собак, прогулки для здоровья. Но запрещены массовые скопления людей, в т.ч. детей на игровых площадках. Любые публичные собрания, то есть собрания более двух человек, запрещены. Ограничения на собрания более двух человек не распространяются на семьи. В церквях могут находиться одновременно не более пяти верующих. Ограничения не касаются волонтеров, которые помогают, например, пожилым людям.

Количество пассажиров в общественном транспорте также ограничено: в салоне сможет находиться не больше людей, чем половина всех посадочных мест.

По возвращении в Польшу вводится двухнедельный карантин. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы до 1090 евро.

Министр Лукаш Шумовский также призвал связываться с врачами, если это возможно, по телефону вместо посещения поликлиник. Он предупредил, что несоблюдение ограничений может закончиться трагически для страны и народа.

На сегодняшний день в Польше зарегистрировано почти 800 случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли.