Утром во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже в начале торгов значительно подешевели доллар и евро, российский рубль существенно подорожал и потянул за собой валютную корзину. Её значение выросло всего на 0,03% и обновило исторический максимум.

С начала марта корзина валют подорожала на 6,85%.

Курс доллара рухнул на 0,0396 BYN до 2,6000 BYN/USD. Доллар подешевел впервые после шести дней непрерывного роста, за время которого он шесть раз обновлял исторический максимум и успел вырасти почти на 30(!) копеек.

Курс евро упал на 0,0133 BYN до 2,8167 BYN/EUR. Евро покинул абсолютный максимум, который был установлен вчера. С начал марта стоимость европейской валюты выросла почти на 35 копеек.

Курс российского рубля вырос на 0,0370 BYN до 3,3068 BYN/100 RUB.

За поседение четыре дня стоимость сотни российских рублей подскочила почти на 15 копеек, но если сравнивать с началом марта, то рубль подешевел всего на 3 копейки.

Нефть развернулась и начала дорожать

Если вчера рано утром котировки нефти марки Brent падали ниже 24,5 долларов за бочку почти до минимума за 17 лет, то сегодня в моменте они поднялись до 28,4 долларов.

Рост стоимости нефти связан с надеждами на возвращение спроса в связи с тем, что США вскоре примут пакет мер поддержки экономики в борьбе с коронавирусом на $2 триллиона.

Положительно на котировки нефти влияет и резкое ослабление доллара к мировым валютам, который был вызван беспрецедентными мерами ФРС, объявившей о безграничном количественном смягчении.

Московская биржа

Российский рубль получил долгожданную передышку и начал дорожать к евро и доллару на открытии торгов Мосбиржи утром во вторник.

Стоимость доллара обвалилась сразу до 78,54 российских рублей.