Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой не исключил, что Беларусь рассмотрит возможность реструктуризации внешнего долга.

«Те кредитные линии, которые у нас были взяты на стандартных условиях… Мы попытаемся выйти на партнеров, не взирая на карантинные ограничения и прочее, и внесем предложения по реструктуризации части внешнего долга, — сказал вице-премьер. — Обсуждались только кредитные линии международных финансовых организаций (Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк). Никакого дефолтного состояния. Все обслуживание долга идет в обычном режиме. Евробондов это тема вообще не касается».

В качестве примера Крутой привел Всемирный банк, который анонсировал выделение прямой помощи, в том числе на ликвидацию последствий коронавируса. «Мы пока таких денег у него не запрашивали. Но в части долговых линий, думаю, можем с ними поработать», — считает вице-премьер.

На кредиты от МВФ Беларусь пока рассчитывать не может – фонд не предоставляет из в периоды электоральных кампаний. Но после выборов, сообщил Крутой, белорусские власти намерены обсуждать эту тему.

Он прокомментировал также договоренности с Россией в нефтяной сфере, призвав не спешить и дождаться финальных решений. «Квартал уже прошел, поэтому здесь надо еще технические возможности заводов оценить. Как они смогут это все переработать», — уточнил он.