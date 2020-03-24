23 марта представители МВФ спрогнозировали, что пандемия коронавируса вызовет глобальную рецессию в 2020 году.

При этом она может быть хуже, чем аналогичная, спровоцированная глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов. В то же время мировая экономика должна восстановиться в 2021 году, заявили в Международном валютном фонде в понедельник.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева приветствовала чрезвычайные меры, предпринятые многими странами для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших компаний и работников, а также решения, введенные центральными банками для смягчения денежно-кредитной политики.

Георгиева обнародовала новый прогноз после телефонной конференции министров финансов и центральных банков из группы 20 крупнейших экономик мира, которые, по ее словам, согласилась с необходимостью консолидации усилий во всем мире.

«Человеческие жертвы пандемии коронавируса уже неизмеримы, и все страны должны работать вместе, чтобы защитить людей и ограничить экономический ущерб», — сказала Георгиева.

Все больше стран вводят меры по локализации заболевания в целях сдерживания быстро распространяющегося вируса, который по данным на утро 24 марта заразил уже 372 тысячи человек и убил более 16 300 жителей по всему миру.