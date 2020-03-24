По итогам 2019 года РУП «Белмедтехника» и РУП «Белфармация» стали крупнейшими государственными закупщиками. А кому же достался самый жирный кусок государственного пирога?

Согласно данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в 2019 году по результатам проведенных процедур государственных закупок заключено порядка 227 тыс. договоров общей стоимостью почти 4,5 млрд рублей. При этом 50,8% закупок по-прежнему проводится по процедуре из одного источника.

Если брать 10 крупнейших государственных закупщиков 2019 года, то первых два места с очень большим отрывом от конкурентов занимают РУП «Белмедтехника» и РУП «Белфармация», на которые приходится практически половина всего объема первой десятки. Через эти структуры было закуплено товаров и услуг на общую сумму 285 млн рублей. Для сравнения, занявший третье место Минский метрополитен закупил всего на 65 млн рублей. Впрочем, куда более интересно то, кому достаются самые большие куски государственного пирога.

Среди 10 самых крупнейших поставщиков товаров и услуг четыре строительные компании, столько же поставщиков медицинских товаров и услуг. Есть среди этих компаний и те, которые уже успели засветиться в коррупционных скандалах Минздрава, но несмотря на это они до сих пор чувствуют себя весьма хорошо на рынке.

Итак, топ-10 крупнейших поставщиков государства в 2019 году по конкурсным закупкам:

ОАО «Дорожно-строительный трест N5» — 41,18 млн рублей

ОАО «Стройтрест N7» — 40,77 млн рублей

ОАО «Строительный трест N14» — 32,79 млн рублей

SIA «LV System Service» — 25,16 млн рублей

СООО «НАТИВИТА» — 24,83 млн рублей

СКУП «Витебский ДСК» — 23,94 млн рублей

ОДО «БЕЛМЕДСНАБТЕХНИКА» — 23,24 млн рублей

ОДО «БЕЛРЕАС» — 17,82 млн рублей

ООО «МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС» — 17,28 млн рублей

ООО «ПЛУТОН ГРУПП» — 16,22 млн рублей