После того, как Национальный банк Беларуси 19 марта увеличил максимальную границу ставок по вкладам в рублях, ставки по новым кредитам для физических лиц начали расти в банках страны.

Если в феврале граница по кредитам составляла 12,32% годовых, то сейчас она увеличилась до 14,19%. Соответственно выросли ставки по кредитам и в Идея Банке, Цептер Банке, Альфа-Банке, Франсабанке.

Также увеличились ставки по большинству кредитов Банке Благополучие, Банке «Решение», Белагропромбанке, БНБ-Банке, Технобанке, РРБ-Банке.

Беларусбанк поднял ставки по кредитам на строительство и покупку жилья, но оставил старые ставки по потребительским кредитам. Банк БелВЭБ сделал ровно противоположное.

Между тем РРБ-Банк с 20 марта не оформляет кредит «Автохит». В БТА Банке кредитование физических лиц временно приостановлено, а в БПС-Сбербанке с 21 марта временно приостановлена ​​выдача некоторых кредитов на финансирование недвижимости, покупки автомобилей и потребительство, как и оформление новых карточек рассрочки. 21-23 марта не оформлялись кредиты и в Приорбанке, правда, по техническим причинам – что будет дальше, неизвестно.

Белинвестбанк пока не менял ставки по своим кредитам.

Нацбанк 19 марта сообщил, что вводит изменения по вкладам и кредитам. Нововведения касаются процентного потолка по вкладам и займам, которого придерживаются банки. Для вкладов этот показатель отменили, а по кредитам — подняли.