Авиационные власти Австрии отказали компании «Белавиа» в выдаче разрешения на выполнение регулярных полетов по маршруту Минск-Вена-Минск.

Об этом говорится в заявлении белорусской компании, передает «Интерфакс».

«Авиакомпания «Белавиа» вынуждена перенести дату открытия регулярного рейса Минск-Вена-Минск на 25 апреля в связи с невыдачей авиационными властями Австрийской Республики разрешения на выполнение регулярных полетов по данному маршруту, несмотря на выполнение ОАО «Авиакомпания «Белавиа» всех необходимых процедур по аккредитации и получение слотов в аэропорту Вены», — заявили в компании.

В «Белавиа» отметили, что в связи с этим авиакомпания вынужденно отменяет свои рейсы по маршруту Минск-Вена-Минск с 29 марта по 24 апреля 2020 года.

«Авиакомпания «Белавиа» расценивает данные действия австрийской стороны как направленные на недопущение выхода «Белавиа» на линию Минск-Вена, сохранение монополии «Австрийских авиалиний» и поддержание высокого уровня тарифов на прямые перевозки по указанному маршруту», — подчеркнули в белорусской компании.

Там также заявили, что открытие рейсов «Белавиа» по данному маршруту в условиях временного отсутствия прямых полетов между Минском и Веной «в столь непростое время для жителей двух стран позволило бы облегчить передвижение граждан Беларуси и Австрии, а также поддержать экономические и культурные отношения между государствами».

«В сложившейся ситуации «Белавиа» рассчитывает на скорейшее урегулирование вопроса авиационными властями двух стран», — добавили в компании.

Ранее белорусские власти заявляли о намерении в условиях коронавируса открыть маршрут «Вена-Минск» для доставки белорусских граждан на родину.