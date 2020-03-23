Более Br400 лишилась жительница Орши после переписки в социальной сети.

Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Пенсионерка получила сообщение со страницы своей знакомой.

«Та рассказала потерпевшей, что Беларусбанк проводит акцию среди пенсионеров и раздает по Br150. Получить подарок было просто — нужно лишь указать реквизиты банковской карты. Пенсионерка некоторое время сомневалась, стоит ли передавать реквизиты знакомой. Однако деньги были ей нужны, поэтому женщина отправила все данные банковской карты. Затем пошла в ближайший банкомат, чтоб посмотреть, зачислены ли деньги, так как СМС-оповещение у нее не было подключено», — рассказали в УВД.

Естественно, на счету обещанных денег не оказалось, как и более Br400 личных сбережений. Женщина сразу обратилась в банк, где ей разъяснили, что никаких акций банк не проводит и она стала жертвой мошенников.

УВД Оршанского райисполкома напоминает правила безопасного пользования банковской картой. Чтобы обезопасить себя от подобных хищений, никогда никому и ни под каким предлогом нельзя передавать реквизиты своих банковских карт, логины и пароли, паспортные и иные личные данные. Ни в коем случае нельзя передавать и пересылать свои личные данные через социальные сети.

Незаконные действия, связанные с хищением денежных средств с карт-счетов, в зависимости от тяжести совершенного деяния наказываются штрафом, или арестом, или исправительными работами, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения (ст.212 «Хищение путем использования компьютерной техники» УК).