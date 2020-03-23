Врачи просят белорусов оставаться дома

Белорусские медики в рамках международного флешмоба #StayAtHome выступили с призывом к самоизоляции пожилых граждан, хронически болеющих пациентов, тех пациентов, у которых есть хотя бы малейшие признаки ОРИ, а также тех, кто прибыл из-за границы.

К движению «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам — Вы останьтесь дома, чтобы помочь нам!» — #StayAtHome присоединились белорусские инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, вирусологи, специалисты лабораторного звена, медицинские сестры.

«Белорусские врачи и эпидемиологи просят не пренебрегать санитарно-эпидемическими нормами и, по возможности, социальным дистанцированием», — пишет Минздрав в своем официальном Телеграм-канале.

Флешмоб #StayAtHome запустили врачи из Малайзии. В соцсетях медики выкладывают фотографии с плакатами, на которых написано: «Мы дежурим для вас. Оставайтесь дома для нас».

Между тем, в Беларуси нет официального запрета на посещение мест массовых скоплений людей.

По состоянию на 23 марта в Беларуси выявлен 81 случай заражения коронавирусом. Случаи выявлены в Гродненской, Гомельской областях, Витебске и Минске. 22 пациента выписаны. Один пациент из находящихся под наблюдением в стационаре, находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой. У остальных наблюдается более легкое течение болезни, сообщили в Минздраве.