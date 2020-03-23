В Вильнюсе отметили годовщину смерти Калиновского

22 марта – годовщина смерти Кастуся Калиновского. Белорусы Кирилл Кривицкий и Кирилл Атаманчик, которые сейчас живут в Вильнюсе, зажгли свечи у креста повстанцам 1863-1864 гг. на Лукишской площади в литовской столице. Сейчас Литва в состоянии карантина, поэтому организаторы акции попросили других активистов оставаться дома, так как более 5 человек запрещено собираться.

«Этот день надо помнить независимо от тех обстоятельств, которые вокруг нас, ведь именно наши герои шли бороться за отечество несмотря на обстоятельства и мы должны чтить их память», – сказал «Белсату» Кирилл Кривицкий, представитель белорусской диаспоры Вильнюсе.

«Карантин карантином, но никто не мешает самостоятельно прийти и положить цветы, если все-таки при карантине сможешь их найти, или зажечь свечи, это нормальное явление, здесь не надо никаких массовых мероприятий, достаточно одного-двух человек, просто чтобы прийти и вспомнить своих героев», – говорит Кирилл Атаманчик, член общественного комитета чествования памяти повстанцев 1863-64 гг.

В прошлом году 22 ноября в Вильнюсе состоялось торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и участников восстания 1863-1864 гг.