Количество жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании увеличилось до 2182 человек. Об этом в Twitter сообщил минздрав страны, пишет gordonua.com.

За последние сутки умерли 462 человека. Это наибольшее количество погибших за один день за все время эпидемии, уточнила газета El País.

Общее количество инфицированных в Испании составляет 33 089, из них 3355 выздоровели, а 2355 человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Наибольшее количество зараженных коронавирусом – в провинции Мадрид, 10 575 человек, из которых 1263 умерли.

Руководитель центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон заявил, что до сих пор неясно, достигла ли страна пика эпидемии.

Он отметил, что число пациентов в реанимации постепенно уменьшается. «Эти небольшие сокращения дают надежду», – сказал Симон.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 350 тыс., умерло 15 328 человек. Испания занимает четвертое место в мире по числу зараженных и третье – по числу погибших.

В Беларуси коронавирус подтвержден у 81 человека.