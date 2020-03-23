В Минздраве 23 марта рассказали, что в Беларуси заболевают коронавирусом люди разных возрастов.

«Средний возраст заболевшего коронавирусом у нас – 49 лет. Самому младшему пациенту, у которого выявлен вирус 3 года, он находился в контакте с мамой. Самому старшему – 78 лет», — рассказала заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

Также представители Минздрава подтвердили, что минский шестиклассник из школы №212 действительно заболел коронавирусом. По словам медиков, мальчик был взят под контроль как контакт первого уровня. Потом у него подтвердилось заражение Covid-19.

Для выявления заболевших привлекается также и милиция. «Все контакты выявляются в ходе интенсивной работы по опросу пациентов с подтвержденным диагнозом. В некоторых случаях привлекаются и органы внутренних дел для выявления контактов»,- уточнила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

В Минздраве также рассказали, что просят белорусов не выезжать за границу. Все потому, что из всех случаев COVID-19, выявленных в Беларуси, 41 — завезенный. Причем только в одном случае речь коснулась иностранца, все остальные — граждане Беларуси.

Также в Минздраве призвали пожилых людей оставаться дома.