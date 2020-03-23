В Беларуси из республиканского бюджета выделят более 2,35 млн. рублей для мероприятий по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Такое решение закреплено постановлением Совета Министров от 21 марта 2020 года №163.

Из общей суммы Минздраву выделят 1,57 млн. руб., в том числе для РНПЦ эпидемиологии и микробиологии — 450 тыс. руб. В Витебскую область направят 143,2 тыс. руб., бюджету Минска — 634,1 тыс. руб.

Министерству финансов поручили выделить более 2,35 млн. руб. из средств бюджета, которые предусмотрены на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.