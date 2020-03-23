Телескоп Hubble снял "звездную колыбель" в туманности Тарантул

Телескоп Hubble сделал яркий снимок «звездной колыбели» на окраинах туманности Тарантул. Фото появилось на официальном сайте Европейского космического агентства, пишет korrespondent.net.

Туманность Тарантул находится в 160 тысячах световых лет от Земли в галактике Большое Магелланово облако. Она получила название из-за неоднородных краев, напоминающих лапы паука.

Ранее галактика пережила столкновение с одной из «соседок», что запустило активные процессы звездообразования. В частности в центре туманности Тарантул есть область под названием LHA 120-N 150, которую и снял Hubble.

Туманность является облаком газа и пыли и молодыми звездами, окружающими его. Ученые отмечают, что это идеальные объекты для изучения процессов звездообразования.