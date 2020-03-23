Молебен с малым чином освящения воды состоялся в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, 23 марта, передает «Минск-Новости».

Священнослужители провели обряд в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

— Не случайно на протяжении тысячелетий люди обращались к животворящему кресту. Благодаря страданиям Христа Спасителя он стал символом победы жизни над смертью, — с проповеди начал богослужение Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. — Призываю всех поразмышлять о том, как относимся к происходящим событиям. Паника, вызванная распространением короновируса, притупляет разум. Он принес смущение в сердца людей, но для истинно верующих не страшен. Хочется пожелать, чтобы Господь укрепил в нас веру и помог достойно преодолеть испытание.

Молебен возглавил митрополит. Также он совершил водосвятие. Ему сослужили клирики белорусской православной церкви.

По окончании службы настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный, обращаясь к верующим, сказал, что издавна икона Божией Матери Державная и крест-мощевик защищали нашу землю от напастей.

С этими православными святынями Патриарший Экзарх и священнослужители облетели город на вертолете. С высоты они окропили столицу святой водой, чтобы Господь умиротворил вирус в Беларуси.