Ограничения на въезд в Россию, введенные на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая, не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, сообщает ria.ru.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

«Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении граждан государств-участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в РФ через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта», — говорится в документе.

Кабмин распорядился обеспечить пропуск этих граждан через госграницу РФ.