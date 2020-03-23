Кабинет министров Германии одобрил обширный пакет мер для поддержки экономики, несущей потери в ходе пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В ходе экстренного заседания в понедельник, 23 марта, правительство приняло ряд законопроектов, призванных спасти граждан страны и компании от потери средств к существованию в ходе кризиса, вызванного глобальной вспышкой коронавирусной инфекции. Как сообщает DW, беспрецедентный в истории ФРГ пакет помощи предусматривает финансирование различных мер посредством новой задолженности в объеме 156 миллиардов евро.

Поддержка бизнеса, граждан и больниц

В частности 50 миллиардов евро будут предоставлено на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микропредприятий. Также принят пакет мер социальной поддержки населения. В частности, квартиросъемщики будут защищены от потери жилья даже при наличии задолженности по арендной плате. Упрощен и доступ к социальному пособию по безработице Hartz-IV, а также условия временного перехода на сокращенный график труда.

Отдельный законопроект касается финансовой помощи больницам. В закон о защите от инфекций предполагается внести изменения, расширяющие полномочия федеральных властей в борьбе с пандемиями.

Кроме того, будет создан Фонд экономической стабильности объемом 600 миллиардов евро. Он будет включать кредитные гарантии на общую сумму 400 миллиардов евро, которые откроют компаниям дополнительный доступ к капиталу в кризисные времена. Еще 100 миллиардов евро выделят на тот случай, если государству придется вступить в долю в находящихся на грани банкротства предприятиях. И еще 100 миллиардов евро будут предоставлены для специальных программ немецкого банка развития KfW.

Конец политики нулевой задолженности

При этом для финансирования пакета помощи правительство Германии намерено приостановить действие закрепленного в Основном законе «долгового тормоза». Тем самым решение кабинета министров прерывает проводившуюся на протяжении последних лет политику по предотвращению роста госдолга. Берлину удавалось избегать новой задолженности с 2014 года.

Заседание кабинета министров прошло без физического присутствия канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Находящаяся на карантине глава правительства руководила им в режиме телефонной конференции. Из-за предписания по соблюдению дистанции заседание проходило в большом зале Ведомства федерального канцлера. Предполагается, что бундестаг проголосует за пакет помощи 25 марта, бундесрат — 27 марта.

В Германии коронавирус выявлен у более чем 26 тысяч человек.