Банки в настоящее время советуют не использовать наличные деньги.

Вся поступающая в Национальный банк Беларуси в настоящее время денежная наличность отправляется на 14-дневный карантин. 22 марта 2020 года об этом сообщили в Нацбанке.

В главном банке нашей страны напомнили, что «соблюдать традиционные правила гигиены после контакта даже с не имеющими загрязнений монетами и банкнотами необходимо», а самым безопасным «является использование дистанционных каналов банковского обслуживания и бесконтактных платежей».

К рекомендациям НБ РБ присоединяются также и коммерческие банки.