С 1 апреля российские нефтяные компании готовы полностью восстановить поставки в Беларусь. При этом скидка будет увеличена.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, скидка составит 15,7 долларов за тонну, что на 12 больше, чем предлагалось ранее.

Такие условия для Беларуси, отмечает Reuters, стали возможны на фоне подготовки России к прекращению действия заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи.

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Беларуси 24 млн т нефти в год, то есть по 2 млн т нефти в месяц. В нынешнем году заключить годовые соглашения вовремя не удалось из-за разногласий по поводу цены.

В минувшую пятницу Александр Лукашенко сообщил, что российская сторона согласилась с предложениями Беларуси по поводу поставок нефти.