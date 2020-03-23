Оплату проезда при помощи системы распознавания лиц необходимо ввести в метро Минска в тестовом режиме в ближайшие месяцы.

Об этом во время городского семинара для руководителей коммунальных предприятий столицы на базе Минского метрополитена рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает издание «Минск-Новости».

— С банком, который реализует проект, уже проведена предварительная работа, прошли переговоры, достигнуто взаимопонимание по этому вопросу. Сперва система заработает на одном из турникетов, тестировать ее будут сами работники банка. Только после того, как она станет работать безупречно, предложим воспользоваться новой функцией пассажирам, — уточнил А. Дорохович.

В общих чертах суть ноу-хау такова: портрет пассажира привязывается к его банковской карточке. Когда человек проходит через турникет, его лицо автоматически фиксируется камерой, распознается с помощью специальной системы по 120 точкам. В результате с банковской карты списывается стоимость поездки и турникет открывается.

Подобные системы сейчас тестируются в метрополитене Москвы, они уже внедрены в одном из городов Китая.