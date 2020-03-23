Действие транзитного коридора для иностранцев, по которому смогут вернуться домой и белорусы, продлено на три дня, до полуночи 26 марта. Такую информацию разместило белорусское посольство в Литве на своей странице в Facebook.

В посольстве обратили внимание, что «действие транзитного коридора по территории Литвы продлено еще на 3 дня до 0:00 26 марта».

До этого времени есть возможность перейти границу пешком в пунктах пропуска «Мядининкай» — «Каменный Лог», «Шальчининкай» — «Бенякони» и «Райгардас» — «Привалка».

Сотрудники дипмиссии просят граждан Беларуси, желающих покинуть территорию Литвы, заранее позаботиться о планировании маршрута и транспорте.

«Если необходима экстренная помощь с выездом, просим заранее зарегистрироваться, оставив заявку с указанием ФИО, количества пассажиров и номера телефона для обратной связи на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by, а также обращаться по телефонам посольства: +37052662211 (круглосуточно) и +37069541778», — подчеркнули в диппредставительстве.