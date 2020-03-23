Беларусь и Россия договорились о возобновлении поставок нефти на белорусские НПЗ «в полном объеме и на согласованных условиях», сообщил 21 марта официальный Минск. После распада ОПЕК+ и обвала мировых цен на нефть такой результат был практически предрешен. Однако это не означает, что теперь все проблемы белорусской «нефтянки» остались в прошлом.

О деталях договоренностей по условиям поставки российской нефти в Беларусь пока не сообщается. Но очевидно, что теперь эффективность белорусской нефтепереработки будет определять ситуация на мировом рынке нефти.

Новая «нефтяная» реальность

Между тем, перспективы цен на нефть в условиях продолжающейся ценовой войны между Саудовской Аравией Россией и быстрого распространения коронавируса по всему миру остаются весьма туманными.

Цены на мировом нефтяном рынке начали снижаться в январе 2020 года после начала эпидемии коронавируса и последовавшим падением спроса на топливо. Обвал случился 9 марта после развала сделки ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия сразу же объявили о намерении существенно нарастить добычу. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками от мировой цены.

Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco заявил, что продолжит плановое повышение добычи нефти с апреля по май, отметив, что ему «очень комфортно» при цене на нефть в 30 долларов за баррель. «Саудовцы имеют в своем распоряжении мощное оружие, а именно резервные производственные мощности. Саудовская Аравия вновь открывает нефтяные краны, выполнив (ранее – ред) большую часть тяжелых работ по ограничению поставок», — отметил в своей аналитической записке Стивен Бреннок, нефтяной аналитик в PVM Oil.

В свою очередь российский Минфин 9 марта, после обвала нефтяных цен, заявил, что при цене нефти в 25–30 долларов активов Фонда национального благосостояния хватит для покрытия потерь бюджета на 6–10 лет.

На заседании коллегии Федерального казначейства 18 марта министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что при текущих ценах на нефть снижение доходов составит почти 3 трлн. рублей только из-за «фактора нефти». «Напомню, что общий объем федерального бюджета — около 20 трлн. рублей, поэтому, конечно, в этом году мы перейдем на дефицитный бюджет, нам придется задействовать средства нашего резерва — Фонда национального благосостояния», — сказал Силуанов.

По расчетам Минфина РФ, при цене Urals в 17,4 долларов за баррель бюджет страны будет терять 3,3 млрд. долларов в месяц.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака российские компании в краткосрочном периоде могут нарастить добычу нефти на 200–300 тыс. баррелей в сутки, а в перспективе – до 500 тыс.баррелей в сутки. Но пока о своих возможностях нарастить добычи нефти после апреля 2020 года заявляли только «Газпром нефть» — на 40–50 тыс.баррелей в сутки в течение первого месяца, а также «Татнефть» — на более чем 20 тыс. баррелей в сутки.

Трамп хотел «заступиться за рынок»

После резкого обвала нефтяного рынка после развала сделки ОПЕК+ цены на нефть 19 марта продолжили рост. 20 марта нефть марки Brent завершила торги по 27,4 долларов за баррель.

Драйвером роста стало заявление президента США Дональда Трампа о его готовности «заступиться за рынок». Трамп заявил, что он «в надлежащее время» вмешается в ход ценовой войны между Москвой и Эр-Риядом.

Однако Кремль 20 марта заявил, что у России и Саудовской Аравии хорошие отношения, когда речь заходит о рынках нефти, и Москве не нужно, чтобы в них кто-то вмешивался.

После того, как Москва исключила участие Трампа в переговорах с Cаудовской Аравией, цены на нефть снова начали падать.

Правда, после заявлений крупнейших центробанков о принятии серьезных стабилизационных мер во избежание рецессии нефть снова выросла. Однако затем нефтяные фьючерсы ушли в красную зону из-за проблем со спросом

«Мое беспокойство связано с вероятностью введения новых ограничений на перемещения по всему миру, что, вероятно, еще больше скажется на спросе на нефть. Следовательно, худшее, вероятно, еще впереди», — отметил аналитик UBS по рынку нефти Джованни Стауново.

Эксперт: больше других пострадают Россия и Саудовская Аравия

Старший стратег-аналитик по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management Тимоти Эш отметил в своем исследовании, что период новой ценовой войны будет «действительно ужасным» для России.

Еще в конце февраля нефть торговалась выше 50 долларов за баррель. Но уже 18 марта российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала на 22% до 18,64 долларов за баррель. Это минимальная цена с февраля 2002 года, отмечали эксперты.

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже 25 долларов за баррель, является катастрофической. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун.

По словам Федуна, основная причина такого обвала нефтяных котировок — развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ из-за того, что Россия и Саудовская Аравия 6 марта не смогли договориться об условиях ее продления, а затем саудовцы заявили о намерении увеличить поставки сырья на рынок на более чем 25%.

«Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел (после развала сделки ОПЕК+), он дает цену, примерно по нашим подсчетам, от 20 долларов до 25 долларов минус от существующей цены», – заявил Федун. Если бы сторонам удалось договориться о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около 50 долларов, сказал он.

Федун также отметил, что на совещании нефтяников с президентом Владимиром Путиным, которое состоялось за несколько дней до развала соглашения ОПЕК+, «никакая идея о выходе России из сделки не обсуждалась. «Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее (идею о выходе из сделки ОПЕК+) активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов»,- отметил Федун.

Известно, что за выход России из соглашения ОПЕК+ выступила госкомпания «Роснефть». «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — заявлял ранее РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

В то же время, по мнению Федуна, из-за развала соглашения в самой «негативной ситуации» окажутся как раз Россия и Саудовская Аравия, заявившие о планах нарастить добычу нефти на фоне падения рынка из-за развала соглашения.

Федун пояснил, что в США самое большое потребление нефти и прямая зависимость цен на бензин и дизельное топливо от стоимости сырья: чем ниже цена нефти, тем дешевле бензин. По подсчетам экспертов компании «Лукойл», за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%.

А вот в России по причине особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза цена бензина не снизится. «Население не страдает от роста цены, но ничего не получает от ее падения. А курс рубля, к сожалению, будет падать, никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы упадут», — заявил бизнесмен.

При этом ценовая война, по его словам, «не убьет, но сильно ранит» сланцевую добычу в США, — производство сланца будет отброшено на шесть-семь лет назад.

Китай начал отказываться от российской нефти

Крупнейшим потребителем российской нефти является Китай. По данным российских экспертов, в 2019 году Россия поставила в Китай по трубопроводной системе 47% нефтяного экспорта — 40 млн. тонн из 84 млн. тонн, более трети экспортного объема было поставлено через порты. В сумме это 2-2,5 млн. баррелей в сутки, или каждая пятая бочка нефти, добытая в РФ,

Однако, как пишет Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая — Sinochem — приняла решение отказаться от закупок у «Роснефти» в связи с санкциями США.

Ранее китайская компания Sinochem планировала закупить нефть для своего НПЗ в Гуаньчжоу, при этом в тендерных материалах указала, что поставщиком не может быть «Роснефть» или ее дочерние структуры, отмечает Reuters.

Дело в том, что с марта две трейдинговые дочки «Роснефти» — Rosneft Trading и TNK Trading — находятся в санкционном списке США. При этом Sinochem опасается работать и с самой «Роснефтью», полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены.

Потеря китайских клиентов может стать новым неприятным ударом для российской нефтяной отрасли. «Это выглядит как политическая игра. США и Саудовская Аравия хотят наказать Россию, и теперь Китай не может им (русским — ред.) помочь», — отмечает источник агентства.

Сейчас китайские покупатели могут заменить российскую нефть саудовской, поскольку госкомпания королевства Saudi Aramcо объявила о снижении на 6 долларов цен на сорт Arab Light для азиатских клиентов, отмечают эксперты.

В Европе цены на арабскую нефть упали еще больше. Апрельские партии предлагаются по цене на 10,25 доллара ниже Brent, что при рыночных котировках около 29 долларов за баррель означает цены ниже 20 долларов.

У нефтетрейдеров уже возникли сложности с реализацией российского сорта Urals, который пока не может конкурировать с саудовскими баррелями по цене: его стоимость составляет 26 долларов за баррель.

«Все будут стремиться закупать у саудитов», — отмечает Reuters.

Пока российским поставкам ничего не угрожает, поскольку саудовская нефть придет на рынок не раньше середины апреля. Однако уже в ближайшее время покупатели будут стремиться минимизировать объемы Urals, потому что им выгоднее купить арабскую нефть.

Эксперты отмечают, что Саудовская Аравия уже ведет переговоры с крупными европейскими покупателями Urals, предлагая им перейти на свою нефть. В апреле Saudi Aramco планирует увеличить добычу с 9,7 до 12 мл. баррелей в сутки и утроить поставки в ЕС — до 1,5 млн. баррелей в сутки против 0,5 млн. баррелей в 2019 году.

Премьер РФ: «Российская нефтяная отрасль готова к волатильности на рынке»

Нефтяная ценовая война между Саудовской Аравией и Россией может продлиться до конца текущего года. прогнозируют аналитики Eurasia Group и Bank of America.

По прогнозам Goldman Sachs, в 2020 году из-за эпидемии коронавируса мировой спрос на нефть упадет на рекордные 1,1 млн. баррелей в сутки. Цена нефти марки Brent во втором квартале 2020 года. может упасть до 20 долларов за баррель, а в третьем и четвертом кварталах цены поднимутся до 30 долларов и 40 долларов за баррель соответственно. Восстановиться до 60 долларов за баррель цена Brent сможет только к концу 2021 года, считают аналитики Goldman.

Однако по тем сценариям, которые рассматривают в компании «Лукойл», если России и странам ОПЕК не удастся договориться о новом соглашении и цены на нефть останутся в диапазоне не выше 35 долларов за баррель, то добыча в России, начиная с 2022–2023 годов, начнет сокращаться.

В среду, 18 марта, агентство Reuters, ссылаясь на отправленное в ОПЕК письмо иракского министра нефти Ирака Тамира аль Гадбана, сообщило о предложении Ирака странам-участникам соглашения ОПЕК+ собрать экстренную встречу, чтобы принять незамедлительные меры для восстановления баланса на рынке нефти.

Комментируя это предложением, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 18 марта, что Россия внимательно мониторит ситуацию на нефтяных рынках, анализирует и с учетом этого сформирует позицию в отношении идеи Ирака созвать внеочередную встречу ОПЕК+.

«Мы очень внимательно мониторим ситуацию на международных нефтяных рынках, анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу. В зависимости от этого будет формулироваться позиция», — сказал Песков.

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что российская нефтяная отрасль абсолютно готова к нынешней волатильности на рынках. «Российская нефтяная отрасль готова к такой волатильности, она одна из наиболее конкурентоспособных в мире. Добыча сохраняется, компании работают в полном объеме, и на данный момент Россия продолжает размещать свою продукцию на ключевых рынках», — сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что низкие цены на нефть делают добычу сланцевой нефти в США неэффективной, поэтому уход с рынка этих объемов может привести к росту цены к концу года.

«Одновременно появляется информация о выводе части добычных активов сланцевого производства, этот процесс уже пошел. Снижение (цены на нефть – прим.) до такого уровня не дает возможности привлечения финансирования, хотя финансовые власти США активно поддерживают своих производителей», — цитирует агентство «Интерфакс» его слова.

Сечин отметил, что Федеральная резервная система США провела допэмиссию на 1,5 трлн. долларов, в том числе в целях поддержки производителей, но усомнился в эффективности таких мер.

«Какие бы инвестиции ни предлагались, текущий уровень цены не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть, поэтому рынок откорректируется. И я думаю, что достаточно быстро откорректируется, я думаю, в течение полугода мы увидим уже изменения в более таком стабильном, правильном направлении», — отметил Сечин.

По его словам, к концу текущего года цена может вырасти и вернуться на уровень до 60 долларов, «если будут процессы продолжаться, выход будет сланцевой нефти с рынка».

Кроме того, заметил Сечин, бюджет Саудовской Аравии балансируется при цене свыше 80 долларовза баррель. «Большие обязательства социального характера, обязательства, взятые перед инвесторами, которые вложили средства в Saudi Aramco в ходе IPO. Это же известно, что они взяли обязательства о выплате дивидендов объемом в 75 млрд. долларов.Такая цена, которая сейчас складывается, она не позволяет выполнить эти обязательства, вот придется какие-то решения принимать», — считает Сечин.

В то же время, по его словам, ресурсная база «Роснефти» даже без дополнительных инвестиций в геологоразведку позволит компании не снижать объемы добычи, а операционные затраты дают возможность «достаточно долго» работать в этом режиме.

«Мы, естественно, будем восполнять ресурсную базу. Но тем не менее это огромный потенциал, который не зависит от состояния рынка. Операционные затраты сопоставимы с операционными затратами Saudi Aramco, например. У нас 3,1 доллара на баррель добываемой нефти, у них там порядка 2,5-2,8 доллара. Поэтому здесь тоже мы можем спокойно, эффективно работать, при этом мы не демпингуем, в отличие от них. Поэтому наша эффективность может быть даже и выше», — заявил глава «Роснефти».

Глава «Роснефти» признал, что соглашение ОПЕК+ вносило свою лепту в балансировку рынка через сокращение нефтедобычи. Однако, по мнению Сечина, роль сделки была ограничена тем, что в ней не участвовал один из лидеров мировой добычи — США, которые вышли на первое место в мире по производству нефти.

Нефть продолжит падение

Эксперты отмечают, что цена нефти на мировом рынке уже упала настолько сильно, что некоторые трейдеры решили покупать топливо, чтобы сформировать запас в надежде на дальнейший рост. Другие трейдеры полагают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки

При этом нефтяные трейдеры сходятся во мнении, что в будущем ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до 20 долларов за баррель или ниже, сообщает Bloomberg. Такой прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством экспертов. Они ожидают, что цена на нефть Brent будет на уровне около 20 долларов за баррель.

Аналитики крупнейших банков также считают, что стоимость нефти в ближайшие месяцы продолжит снижаться. Goldman Sachs ранее понизил прогноз по стоимости Brent на второй квартал 2020 года до 20 долларов за баррель. Базовый сценарий Citigroup содержит ориентир 17 долларов или ниже за баррель, в стрессовом учитываются даже цены в 5 долларов или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой, отмечает РБК.

Российские отраслевые эксперты видят нефтяное «дно» после 1 апреля. При этом они делают осторожные прогнозы о том, что к лету ситуация на рынке будет стабилизироваться в районе 30-40 долларов за баррель за счет ослабления эпидемии коронавируса, роста деловой активности и спроса на сырье.

США ищут выход

США пытаются найти выход из ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. По данным WSJ, новая стратегия вытекает из просьбы нефтяных компаний США в адрес администрации Трампа, которые просят ускорить дипломатическое вмешательство для влияния на нефтяные рынки.

Предполагается, что США попросят саудитов вернуться к их более низким уровням добычи нефти. Администрация намерена уговаривать королевство через дипломатов Госдепартамента и Белый дом напрямую через его Совет национальной безопасности.

Американские чиновники также изучают более долгосрочные решения, особенно тесное сотрудничество с Саудовской Аравией, чтобы удержать от возвращения к альянсу с Россией, сказали несколько источников, знакомых с ситуацией.

Кроме того, ОПЕК и отраслевой регулятор Техаса уже заявили о необходимости нефтяной сделки. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США — Техасе, — Райан Ситтон на днях обсудили мировой спрос и предложение нефти, сообщает «Интерфакс».

«Отличная беседа о мировом спросе и предложении. Мы все согласны с тем, что для обеспечения экономической стабильности должна быть заключена международная сделка для того, чтобы оправиться от COVID-19», — сообщил комиссар. Он также отметил, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.