Количество зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в Беларуси выросло с 76 до 81.

«На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты отрицательные. Еще 59 находятся под медицинским контролем и на лечении», — говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом в республике составило 81.

В министерстве также проинформировали, что на сегодня в Беларуси проведено более 21 тыс. тестов на COVID-19. Тестирование проводится с 23 января. Кроме того в Минздраве подчеркнули, что Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус.