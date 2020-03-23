Белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы.

Об этом сегодня сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, передает БЕЛТА.

МНС рассматривает возможность предоставления налоговых каникул.

«Такое поручение дано премьер-министром. Совместно с заинтересованными, в первую очередь с Минфином, отраслевыми министерствами, оно будет рассмотрено, и будет принято решение», — проинформировал Сергей Наливайко.

Он уточнил, что речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов. «Пока детализации нет. Все эти вопросы находятся в проработке. Думаю, до конца месяца решение должно быть принято», — полагает министр.

В свою очередь заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц прокомментировал возможность предоставления кредитных каникул предприятиям. Пакет мер предусматривает временные послабления для банков с точки зрения требований по управлению рисками.

«Это нужно как раз для того, чтобы они могли, учитывая объективные обстоятельства, подходить к предприятиям, их задолженности более гибко в зависимости от обстоятельств, ситуации», — пояснил зампред правления Нацбанка.

Что касается кредитных каникул для физических лиц, то регулятор рекомендовал коммерческим банкам применять индивидуальный подход в каждом случае.

«Если у граждан действительно будут заслуживающие внимания обстоятельства, связанные с неоплачиваемыми отпусками, потерей работы в связи с известными обстоятельствами, то рекомендовано подходить гибко с точки зрения рассрочки по времени уплаты процентов и основного долга», — сказал он.