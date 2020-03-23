Вперёд к новым рекордам двинулись доллар и евро утром в понедельник на Белорусской валютно-фондовой бирже. Российский рубль подешевел, но валютная корзина подорожала ещё на 0,85%, а с начала месяца уже на 6,31%.

Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0702 BYN до 2,6293 BYN/USD и обновил исторический максимум. С начала марта доллар стал дороже почти на 40(!) копеек.

Курс евро вырос ещё на 0,0548 BYN до 2,8169 BYN/EUR. Европейская валюта установила новый рекорд, подорожав почти на 35 копеек с начала месяца.

Курс российского рубля упал на 0,0240 BYN до 3,2540 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей с начала марта подешевела почти на 9 копеек.