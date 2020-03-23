Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб в интервью The Sun рассказал о нашем национальном чемпионате, который в отличие от всех остальных футбольных турниров Европы не приостановлен, пишет TUT.BY.

«Лига чемпионов и Лига Европы на паузе. Думаю, УЕФА все делает правильно, потому что нужно постараться остановить распространение.

Но в Беларуси, похоже, никто по этому поводу не переживает. Это невероятно. Может, турниры остановят через одну или две недели, а президент пока просто наблюдает, как будет развиваться ситуация.

Все видят, что происходит в Италии и Испании. Это не выглядит хорошо. Но администрация президента считает, что все не так плохо, как говорят в новостях. Точно так же думают многие молодые люди. Сам стараюсь быть дома, но в ресторанах и на улицах довольно многолюдно.

Почему Беларусь не приостанавливает чемпионат, как это сделали другие страны? Я не знаю», — сказал Глеб.