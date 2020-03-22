Власти Италии – страны, где в последнее время фиксируется больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом и смертей от коронавирусной инфекции, – вновь ужесточили меры против распространения эпидемии.

Глава правительства Италии Джузеппе Конте вечером в субботу распорядился закрыть все предприятия, учреждения и организации, кроме тех, работа которых жизненно необходима и не может быть остановлена, информирует Радио Свобода.

Речь идёт о продовольственных магазинах, аптеках, банках и почтах. Будет работать также общественный транспорт, службы доставки, предприятия, производящие продукцию первой необходимости. По словам премьера, Италия для борьбы с эпидемией «замедляет свой производственный мотор», но не полностью его останавливает. Конте заявил о «чрезвычайном экономическом положении».

Ужесточаются ранее введённые правила общенационального карантина – будут закрыты все парки, людям предписано находиться дома.