Ввозимые в Беларусь воздушные суда, а также комплектующие, запчасти, наземное оборудование и другие товары, необходимые при эксплуатации воздушных судов, освобождены по 31 декабря 2030 года от НДС.

Сделано это указом президента от 19 марта 2020 года № 103 «О мерах по развитию гражданской авиации». Его текст опубликован сегодня на Национальном правовом портале.

Документ касается воздушных судов и других указанных товаров, ввозимых для использования для воздушных перевозок или выполнения авиационных работ авиационными организациями-резидентами Республики Беларусь.

Льготу по освобождению от НДС получают в том числе воздушные суда и другие указанные товары, ввозимые после их ремонта либо технического обслуживания за пределами страны.

Как говорится в тексте указа, он принят в целях создания условий для развития гражданской авиации.