Власти Вьетнама в рамках усиления борьбы с коронавирусом приостановили программу, согласно которой граждане России, Беларуси и Японии могли въезжать в страну без визы, сообщает ria.ru. Решение начинает действовать с 12 часов 21 марта.

Отмечается, что граждане указанных трех стран смогут посетить Вьетнам при условии, что сумеют получить визу.

Во вторник Вьетнам на 30 дней прекратил выдачу виз иностранным гражданам, однако безвизовой въезд для граждан стран, которым он разрешен, документом не отменялся.